Geen treinen naar Zwolle door meerdere bomen op het spoor

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Op verschillende plekken zijn door het noodweer bomen op het spoor terecht gekomen.

Dit is onder andere het geval tussen Assen en Beilen. Spoorbeheerder ProRail heeft een storingsploeg naar de locatie gestuurd. Zij verwachten dat de problemen op deze locatie tot 23.30 uur gaan duren. Het is onbekend hoe groot de schade is.

Ook tussen Meppel en Zwolle liggen bomen op het spoor. ProRail verwacht dat op deze locatie de treinen vanaf 21.45 uur weer kunnen rijden.

Later meer.