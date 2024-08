Geen Olympische medaille voor Jorinde van Klinken: zevende plek bij discuswerpen (update)

Foto: atletiek.nl

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft maandagavond tijdens de Olympische Spelen in Parijs geen hoofdrol kunnen spelen bij het discuswerpen. Ze eindigde als zevende.

De 24-jarige atlete kwam met haar schijf van 1 kilo tot een afstand van 63 meter 35, nadat ze tijdens de kwalificatie een worp van 64 meter 81 had laten optekenen. Haar persoonlijk record, tevens Nederlands record, staat op 70 meter 22. Dat was in een open veld, waar werpers altijd voordeel hebben van de wind. Dat geldt niet voor een stadion met 77 duizend plaatsen.

Van Klinken behaalde haar beste worp meteen in haar eerste poging. Bij haar tweede poging haalde ze een afstand van 61 meter 50. Van de volgende vier worpen belandden er twee of drie in het net. Ook haar zesde beurt, waarin ze vaak haar beste poging liet optekenen, stelde niets voor. Op hetzelfde moment snelde haar landgenote Sifan Hassan naar zilver op de 5.000 meter.

Het goud ging naar de Amerikaanse Valarie Allman. De lichtgewicht atlete, die opviel door haar extreem snelle draaitechniek, won goud dankzij een uitstekende afstand van 69 meter 50. Het zilver ging naar de Chinese Bin Feng (67.51) en het brons naar de Kroatische Sandra Elkosevic, met dezelfde afstand.

“Ik heb nog geen antwoord. Het is pure teleurstelling,” zei Van Klinken na afloop voor de camera’s van de NOS. “De 63 meter geeft niet weer wat ik kan. Ik voel me zó dom. Ik was in staat om mee te doen voor goud. Ik weet niet goed waarom ik het niet heb laten zien.”

Van Klinken komt deze week ook in actie bij het kogelstoten. Ze veroverde bij het EK Atletiek in juni op beide onderdelen een zilveren medaille.