Fracties PVV en Stadspartij willen opheldering over verwijderd picknickbankje Oosterparkwijk

Foto: Creative Commons 4.0 Benjamin D. Esham / Wikimedia Commons

De fracties van de PVV en de Stadspartij 100% voor Groningen stellen het gemeentebestuur vragen na de verwijdering van een populair picknickbankje aan de Oliemuldersweg. Het bankje, geplaatst door woningcorporatie Nijestee, is donderdag verwijderd vanwege klachten over geluidsoverlast.

Woningcorporatie Nijestee plaatste onlangs het bankje voor de garage van Theo Groenendal met de gedachte een gezellige ontmoetingsplek te bieden voor de buurt. Bewoners die plaats namen kregen van de garagist zelfs een gratis kopje koffie.

Toch leverde het bankje voor omwonenden overlast op. Zij hebben hun klachten over geluidsoverlast bij Nijestee aangekaart. Het bankje is om die reden donderdag verwijderd.

Kelly Blauw (PVV): “Aangezien er in de gemeente Groningen op heel veel plaatsen langdurige en uit de hand lopende overlast is en er te weinig wordt opgetreden, zouden wij graag van het college willen weten of de mate van deze overlast dusdanig proportioneel is om zo rigoureus deze picknickbank weg te halen.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het lijkt echt selectief beleid dit. Zoals ook vermeld wordt heeft het picknickbankje een sociale functie, juist zijn er plannen ingezet om dit te bevorderen in wijken. Wij willen graag weten of de gemeente niet in overleg met de buurt afspraken kan maken om de mooie functie van deze picknickbank in stand te houden.”