Forse schade bij verkeersongeluk Bedumerweg

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bedumerweg is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde in het begin van de avond ter hoogte van de kruising met de Poortstraat. “Het gaat om een kop-staart botsing ter hoogte van het zebrapad”, vertelt Wind. “De achteropkomende automobilist had te laat in de gaten dat er werd afgeremd waardoor een botsing het gevolg was. De schade aan het achterste voertuig is groot. Ook dusdanig groot dat de auto moet worden afgesleept door een bergingsbedrijf. De andere auto kan op eigen kracht verder rijden.”

Eén van de inzittenden raakte gewond. Deze persoon is gecontroleerd door ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.