Fietspaden in en rondom het Stadspark weken tot maanden dicht

De Concourslaan in het Stadspark - Foto via Google Maps - Streetview

Fietsers op paden rondom het Stadspark en het Vrijheidsplein moeten de komende maanden rekening houden met een paar extra kilometers in de benen.



Het fietspad dat parallel loopt aan Ring Zuid tussen Laan Corpus den Hoorn en de Piccardthoflaan gaat dicht vanaf komende maandag tot en met vrijdag 27 september. Het nieuwe fietspad van Martiniplaza naar de Laan van de Vrede (onder de zuidelijke ringweg door) gaat ook weer dicht. Dit fietspad blijft een paar maanden afgesloten, tot vrijdag 15 november 17.00 uur.

Later in september gaat ook het fietspad van de rotonde van Laan Corpus den Hoorn naar de Donderslaan dicht. Dit pad blijft afgesloten tot 20 september. Ook de Concourslaan wordt afgesloten in het Stadspark. Deze weg gaat dicht van 16 tot en met 27 september onder het viaduct van Ring West.

De fietspaden worden afgesloten, omdat voor het project Aanpak Ring-Zuid nog een aantal onderliggende wegen moet worden aangepakt.