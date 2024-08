Fietspad bij sluizen in Garmerwolde vanaf maandag twee weken dicht

Foto via Noorderzijlvest

Het fietspad bij de Bronssluis/Slimsluizen te Garmerwolde is vanaf komende maandag wee weken afgesloten vanwege werkzaamheden aan een gemaal in Delfzijl.

De reeds aanwezige buizen van de noodbemaling moeten opnieuw op elkaar worden aangesloten. De noodbemaling werd in juni geplaatst om de aanhoudende regen te verpompen van het Damsterdiep naar het Eemskanaal. Dit was nodig, omdat het gemaal De Drie Delfzijlen wordt gerenoveerd en geëlektrificeerd. Daardoor kon dit gemaal slechts op halve kracht draaien en ook de komende twee weken is daar sprake van.

Noodpompen zullen de komende twee weken worden ingezet bij regenval, zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk kunnen worden afgerond. Noodbemaling bij de Slimsluizen te Garmerwolde is daar onderdeel van. Maar de afgelopen periode was het droger en was de inzet van de pompen bij Garmerwolde niet nodig. De buizen zijn daarom tijdelijk afgekoppeld, zodat omwonenden weer gebruik konden maken van het fietspad. Maar vanwege de werkzaamheden moeten de noodpompen nu weer klaar staan om overtollig water te verpompen.