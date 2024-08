Foto: 112 Groningen

Op de rotonde tussen de Siersteenlaan en de Diamantlaan in Vinkhuizen heeft aan het einde van vrijdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hierbij is de fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance. Het is niet bekend of het slachtoffer mee moest naar het ziekenhuis.

Een voorrangsfout lijkt de oorzaak van de aanrijding te zijn, vertellen omstanders. Het verkeer had enige hinder door het ongeluk.