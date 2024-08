Festiviteiten Groningens Ontzet van start met drukbezocht concert op Ossenmarkt (foto’s)

De festiviteiten rond Groningens Ontzet zijn van start gegaan. Dinsdagavond vond een drukbezocht concert plaats van het NNO op de Ossenmarkt.

De afgelopen dagen is op de Ossenmarkt een podium geplaatst. Publiek kon dinsdagavond vanaf 20.00 uur gratis aanschuiven. “Als we het hebben over 1672 dan hebben we het over het rampjaar. Maar die term ging voor Groningen niet op. Want hoeveel bommen de bisschop van Münster ook op Stad afvuurde, Groningen triomfeerde en bleef vrij”, laat het NNO weten. Daarom was er een feestelijk muzikaal programma samengesteld. Bij het concert was een speciale rol weggelegd voor sopraan Leonor Amaral en zangeres Anneke van Giersbergen.

Avicii en Kate Bush

Het programma begon met het stuk ‘Festliche Ouvertüre op.96’ van componist Dmitri Sjostakovitsj. Daarna klonk uit de opera van Vincenzo Bellini ‘I Capuleti e i Montecchi: ‘Oh! quante volte’. De ‘Polka Galop’ van Sjostakovitsj en ‘El tambor de Granaderos’ van de Spaanse componist Ruperto Chapí y Lorente maakten het feest compleet. Om ook het jonge publiek aan te spreken waren er bewerkingen te horen van ‘Addicted to You’ van Avicii en ‘Wuthering Heights’ van Kate Bush.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Bommen Berend Jeugdtheater

Eerder op de dag kon het publiek al kennismaken met het verhaal van Groningens Ontzet op de binnenplaats van Museum aan de A. Het Bommen Berend Jeugdtheater presenteerde daar een theatervoorstelling. “Het toneelstuk gaat over vier kinderen die 351 jaar geleden in Groningen woonden”, vertelt Marcel den Os van het theater. “In de periode voor 28 augustus 1672 botsten twee legers: het Duitse en het Groningse leger. Het stuk gaat over de kinderen van beide partijen. De Groningse kinderen zoeken eten, de Duitse kinderen helpen met vechten. Zo ontmoeten ze elkaar.”

“Oorlog is slecht”

Den Os: “Aanvankelijk haten ze elkaar, maar gedurende het stuk worden twee kinderen heimelijk op elkaar verliefd. Ze komen erachter dat de vijand zo slecht niet is, maar dat de oorlog dat wel is. In het stuk is er ook ruimte voor muziek. We wilden absoluut geen musical, we wilden een stuk dat ‘poppy’ en ‘funky’ is. Niet een stuk waarbij het glazuur van je tanden springt.” De voorstelling is ook woensdag verschillende keren te zien. De toegang is gratis, maar je moet wel een kaartje reserveren. Dat kan op deze website.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Groningens Ontzet

Woensdag is het de dag van Groningens Ontzet. Om 11.30 uur wordt de 28 Augustus Ontzet Rede voorgedragen door Jelle Brandt Corstius. Op de Ossenmarkt vindt de traditionele paardenkeuring plaats en in de Akerk is er de Groote Maaltijd. Groningens Ontzet wordt afgesloten met een groot vuurwerk in de Zuiderhaven. Meer informatie over het programma vind je op deze website.