FC zet ongeslagen reeks in Eredivisie voort met gelijkspel tegen AZ

Foto Andor Heij. Euroborg.

FC Groningen heeft zondagmiddag in de eigen Euroborg met 0-0 gelijkgespeeld tegen AZ. De promovendus behoudt daarmee de ongeslagen status maar heeft wel het eerste puntverlies van het seizoen geleden.

De eerste helft had het meeste weg van een patstelling. De FC wilde graag maar het lukte niet om door de Alkmaarse verdediging heen te breken. De AZ-verdediging was zo effectief dat er nul schoten op doel werden geregistreerd. Ook aan de andere kant gebeurde er weinig. Grootste kans was er voor Sven Mijnans. De middenvelder ontving in het zestienmetergebied de bal van Troy Parrott. Het schot dat daar op volgde miste echter kracht en was daardoor een makkelijke prooi voor doelman Etienne Vaessen.

De tweede helft bracht voor beide ploegen meer kansen. In de openingsfase schoot AZ-speler Ruben van Bommel vanaf randje zestien op het doel maar Vaessen was opnieuw alert. Tien minuten later kreeg de FC de eerste grote kans. Romano Postema schoot richting de rechterhoek maar de Alkmaarse keeper doorzag het plan. AZ had in de slotfase de beste papieren. Vaessen wist vrij makkelijk een kopbal te pakken die door Mexx Meerdink richting het doel was gekopt. De eindstand werd daarmee bepaald op 0-0.

Na drie wedstrijden gespeeld te hebben staat de FC nu op zeven punten. Komende zaterdag speelt de ploeg van trainer Dick Lukkien in Flevoland tegen het puntloze Almere City FC.