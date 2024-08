FC verhuurt Kevin van Veen aan St. Mirren Football Club

Spits Kevin van Veen speelt de rest van het seizoen voor de Schotse club St. Mirren Football Club uit Paisley. Dat heeft de FC zaterdag bekendgemaakt.

Van Veen staat nog tot de zomer van 2026 onder contract bij FC Groningen. Vorig jaar juli tekende hij een contract voor drie jaar. Gedurende de eerste helft van het seizoen verloor hij zijn basisplaats aan de jonge aanvallers Thom van Bergen en Romano Postema. In de winter vertrok hij op huurbasis naar Schotland waar Van Veen ging spelen bij Kilmarnock. In de twaalf wedstrijden die hij voor deze ploeg, uitkomend in de Scottish Premiership, speelde kwam hij niet tot scoren.

Ook dit seizoen komt Van Veen niet voor in de plannen van de FC. Noodgedwongen trainde hij de afgelopen periode mee met het beloftenelftal. St. Mirren Football Club staat op dit moment op de achtste plaats in de Scottish Premiership. Zaterdagmiddag nemen zij het op tegen Dundee.