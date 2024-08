FC opent zaterdag de deuren voor jaarlijkse open dag: “Allerlei activiteiten”

Archieffoto via FC Groningen

FC Groningen organiseert zaterdag haar jaarlijkse open dag. In en rond het stadion worden allerlei activiteiten aangeboden.

Hoogtepunt van het programma is de spelerspresentatie om 15.00 uur. Na afloop kunnen er handtekeningen van de spelers worden gescoord. Bij de presentatie zijn ook de nieuwe aanwinsten te zien. De FC heeft zich de afgelopen periode verstrekt met doelman Etienne Vaessen. Hij kwam transfervrij over van RKC Waalwijk. Brynjólfur Andersen Willumsson is overgekomen van het Noorse Kristiansund. Finn Stam wordt voor een periode van één seizoen gehuurd van AZ. Tot slot is Thijs Oosting overgekomen van Willem II.

De open dag begint om 12.00 uur. “Het stadion gaat om 13.00 uur open waarbij er mogelijkheden zijn voor een rondleiding. FC Groningen Merchandise houdt tussen ingang 1 en 2 een mega-uitverkoop”, laat FC Groningen weten. “Jonge supporters kunnen aan de achterkant van het stadion tussen de ingangen 2 en 3 meedoen aan diverse leuke voetbal gerelateerde spellen. Denk aan het gatendoek, de interactieve voetbalmuur of de pannakooi. Een opticiën test of jij echt kijk hebt op voetbal en de maatschappelijke FC-trainers bieden leuke beweegclinics of voetbaltrainingen aan.”

De open dag eindigt om 17.00 uur. Komende vrijdag speelt de FC haar eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisieseizoen. In de Euroborg is NAC dan de opponent.