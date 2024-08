FC Groningen wint laatste oefenduel: verdiende zege tegen Heracles

FC Groningen heeft vrijdagavond de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie gewonnen. In de Euroborg won de FC met 2-0 van Heracles Almelo.

Ruim vijfduizend toeschouwers zagen Thom van Bergen en Romano Postema scoren. Halverwege de eerste helft kopte Van Bergen een voorzet van Tika de Jonge in het net. Het was een verdiende voorsprong, want FC Groningen had het beste van het spel.

Doelman Etienne Vaessen behoedde de FC kort na rust voor de gelijkmaker van Heracles. Na een uur spelen vergrootte spits Romano Postema de voorsprong, na een fraaie voorzet van Thom van Bergen met de buitenkant van de voet.

De spelers zijn zaterdag ook actief: FC Groningen houdt vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur de jaarlijkse Open Dag, met de spelerspresentatie en veel activiteiten voor de supporters. Vrijdag 9 augustus begint voor de FC het Eredivisie-seizoen, met een thuiswedstrijd tegen het eveneens gepromoveerde NAC Breda