FC Groningen start met dezelfde elf tegen Almere City

Met zeven punten uit drie wedstrijden staat FC Groningen op de tweede plaats in de Eredivisie. Met die goede reeks gaat de FC op bezoek bij Almere City, de rode lantaarndrager van de competitie.

“We hebben een goede trainingsweek gehad”, zegt trainer Dick Lukkien. “We hebben getraind op datgene waarvan wij denken dat Almere op de mat gaat leggen. We hebben ons voorbereid op een aantal scenario’s. Ik denk dat een ploeg die nul punten heeft energiek aan de wedstrijd wil beginnen om het stadion erachter te krijgen en zichzelf een goed gevoel te geven.”

In de transferperiode is er tot nu toe veel gebeurd bij Almere City. “Het is een groot verloop”, concludeert Lukkien. “Het is dus voor mij ook niet helemaal helder wat de opstelling gaat zijn. Maar het ligt vooral ook aan onszelf. Wij zitten er goed in, hebben vorig seizoen tegen heel veel systemen gespeeld, en denk dus dat wij een steady basis hebben. Dan is het zaak om weer te leveren.”

Hoewel Almere City onderaan de Eredivisie staat, moet FC Groningen wel oppassen voor de tegenstander, vindt ook middenvelder Luciano Valente. “Zulke wedstrijden zijn heel lastig. Iedereen denkt vaak dat dat de makkelijke potjes zijn. Als wij brengen wat wij kunnen, heb ik er een goed gevoel over. We willen ons handhaven, dan heb je elk punt nodig. We zijn superscherp en weten dat wij met drie punten ons goed positioneren.”

Stije Resink nieuwe aanwinst

Nieuw bij de selectie is Stije Resink. De 21-jarige middenvelder komt over van de tegenstander van dit weekend. Resink was een vaste kracht bij Almere City en speelde tot nu toe in alle wedstrijden deze competitie. FC Groningen kondigde de middenvelder vrijdagochtend al “per ongeluk” aan op haar kanalen, maar het is nog wachten op het echte officiële bericht dat later zal verschijnen. Daarom wilde Lukkien tijdens het perspraatje niet meer vertellen dan dat het “een interessante speler” is. Resink zal nog geen onderdeel uitmaken van de wedstrijdselectie.

FC Groningen kan zaterdagmiddag over een volledig fitte selectie beschikken. Fofin Turay miste de start van de competitie, maar kon afgelopen week ook aansluiten. Wouter Prins, die de afgelopen weken kampte met ziekte, maakte vorig week tegen AZ zijn eerste minuten. Hij is nog niet helemaal honderd procent fit, maar hoopt beetje bij beetje terug te keren. “Het heeft wel even geduurd, maar ik ben inmiddels wel weer de oude”, zegt Prins. “Ik zal geen basis spelen, maar het zou zomaar kunnen dat ik ga invallen.” Trainer Lukkien zei eerder dat Prins een jasje heeft uitgedaan doordat hij ziek was. “Met name de eerste week had ik het heel zwaar. Ik voelde en herkende mijzelf niet. Dat is wel even stoeien. Het heeft even tijd nodig, dat is jammer.”

Zaterdagmiddag zal er om 16.30 uur worden afgetrapt in het Yanmar Stadion.