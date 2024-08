FC Groningen speelt bij vlagen niet best, maar neemt een punt mee uit Almere

Foto via FC Groningen

FC Groningen is zaterdagavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen het Almere City van Hedwiges Maduro. In de eerste helft was Almere de betere partij, in de tweede helft, zeker aan het einde, was de FC sterker. Dankzij de gelijkmaker van Leandro Bacuna werden de punten dus gedeeld. FC Groningen staat op dit moment nog derde, met acht punten uit vier wedstrijden.

Er hangt een gezellige sfeer in Almere. Het is warm in het Yanmar Stadion, maar dat weerhoudt de supporters van FC Groningen er niet van om uitbundig te hossen en te springen. De meegereisde fans laten zich luid en duidelijk horen voor aanvang van de wedstrijd.

De mannen van Dick Lukkien beginnen de wedstrijd zoals inmiddels van hen verwacht wordt: er wordt hoog druk gezet en fel gespeeld. Dit resulteert in twee hoekschoppen in de beginfase, maar beide corners leveren niks op.

Dan is het in de vierde minuut ineens bijna raak aan de andere kant. Een voorzet wordt gepareerd door Etienne Vaessen, die de bal wat rommelig opruimt, maar het gevaar is voor even geweken. Kort daarna komt Almere City op een 1-0 voorsprong. In de achtste minuut belandt een aanval via de linkerkant bij Robinet, die het overzicht bewaart en de bal in de voeten van spits Baptiste Guillaume plaatst. De Belg rondt koeltjes af in de korte hoek. Het is voor het eerst dit seizoen dat FC Groningen op achterstand komt.

Na twintig minuten is duidelijk dat FC Groningen niet goed aan de wedstrijd is begonnen. Almere City is de ploeg die aanspraak maakt op de volgende treffer. Vooral op het middenveld wordt FC Groningen flink overlopen. In de daaropvolgende tien minuten moddert de ploeg wat aan: het spel is slordig en er worden geen kansen gecreëerd.

Na een half uur is er een klein kansje voor Tika de Jonge, maar zijn schot vanaf buiten de zestien gaat over. Naarmate de eerste helft vordert, lijkt FC Groningen iets meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar tot kansen komt het niet. Dit verandert ook niet in het laatste deel van de eerste helft en FC Groningen gaat terecht met een achterstand de rust in.

In de tweede helft zet FC Groningen het slordige en onrustige spel voort. Een zwakke breedtepass van Marvin Peersman, die bijna tot een grote kans voor Almere leidt, is tekenend voor het spel. Vrijwel uit het niets ontstaat er dan een kans voor Romano Postema. Een scherpe voorzet van Bacuna wordt door de spits tegen de paal gekopt. Het is de grootste kans voor FC Groningen tot dan toe.

In de 57ste minuut draait Thom van Bergen knap weg bij zijn directe tegenstander. Hij wordt licht vastgehouden en besluit te gaan liggen, maar scheidsrechter Martijn Vos vindt het niet genoeg voor een penalty.

Dan komt FC Groningen uit het niets op gelijke hoogte. Marvin Peersman geeft een subtiel balletje over de verdediging, waar Leandro Bacuna is opgedoken. Hij knikt de bal van dichtbij binnen (1-1). Vanaf dat moment voert FC Groningen de boventoon. De ploeg wordt dominanter en Almere City komt er nauwelijks meer aan te pas, maar tot echt grote kansen leidt dit niet meer. De wedstrijd eindigt daarmee in een 1-1 gelijkspel.