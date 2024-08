FC Groningen neemt Stije Resink over van Almere City.

Foto via FC Groningen

De 21-jarige Stije Resink tekent een contract voor vier seizoenen bij FC Groningen.

Dat maakte de club vrijdagochtend bekend. Met het contract verbindt Resink zich tot de zomer van 2028 aan FC Groningen. De middenvelder maakt vanaf maandag onderdeel uit van de eerste selectie.

Resink debuteerde in januari 2021 op 17-jarige leeftijd bij de hoofdmacht van Almere City in het uitduel met Jong AZ. In zijn laatste wedstrijd voor Almere City was hij aanvoerder van de ploeg. Resink scoorde in het shirt van de Flevolanders vijf keer en gaf in totaal zes assists.