FC Groningen lanceert speciaal derde tenue omtrent Groningens Ontzet

FC Groningen komt de week voor de festiviteiten van Bommen Berend met een speciaal tenue. Het is gebaseerd op de gebeurtenissen in 1672, toen Carl von Rabenhaupt de bisschop van Münster, Bommen Berend, wist tegen te houden Groningen in te nemen.

Het shirt is ontworpen door FC-supporter en art director Thijs van den Broek: “Het Groningens Ontzet is een thema dat steeds vaker terugkomt bij wedstrijden van de FC. Er zitten veel paralellen tussen oorlogsvoering en voetbal. Beide gaan veel over samenwerken, teamwork, strijden, vechten voor een stad. Dat leent zich heel goed voor een voetbalshirt.”

De verschillende elementen in het shirt zijn allemaal verbonden met het Groningens Ontzet. “Het belangrijkste element is een prent van het beleg van Groningen. Omdat de prent niet super zichtbaar is maar subtiel op het shirt gedrukt is, is het ook een shirt wat een vrij moderne uitstraling heeft. We hebben ook gekozen voor het stadswapen op de plek van het logo. “

Om het shirt te presenteren nodigde de FC een selecte groep supporters uit voor een stadswandeling met stadsgids om te vertellen over de gebeurtenissen uit 1672. Daarna kregen zij het shirt als eerst te zien. “Het shirt is echt heel mooi. Het doet de stad eer aan en past heel erg bij de club”, aldus een supporter. Een ander: “Wat je de laatste jaren steeds vaker ziet is dat het verhaal van stad en ommeland in het shirt terugkomt. Dat is als shirtverzamelaar helemaal fantastisch.”

FC Groningen speelt aanstaande zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ in het nieuwe derde tenue.