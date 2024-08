FC Groningen klaar voor start Eredivisie ondanks kleine pijntjes

Trainer Dick Lukkien kijkt toe hoe zijn selectie traint. Foto: Maarten Siepel

FC Groningen begint vrijdagavond aan de start van de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft de voorbereiding afgerond, waarin geen oefenwedstrijd verloren ging. Met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda is het enthousiasme groot. “We zijn nieuwsgierig naar hoe we ons verhouden tot de rest van de competitie.”

Trainer Lukkien is tevreden over hoe de voorbereiding is verlopen. “We hebben op een hoger niveau kunnen instappen. De nieuwelingen zijn bereidwillig en passen in hoe wij werken en wat wij willen. We hebben nieuwe dromen en willen nieuwe herinneringen maken. We willen dat supporters zin hebben om naar het stadion te gaan. Als wij spelen om te voetballen, krijgen we een geweldige wisselwerking met het publiek.

Hoe goed is FC Groningen? Volgens Lukkien is dat de “million dollar question”. “Ik heb daar onvoldoende inzicht in. Hoe goed zijn onze tegenstanders? Uiteraard volgde ik de competitie het afgelopen seizoen. Er zijn dingen veranderd. Ploegen hebben nieuwe spelers en hebben spelers moeten laten gaan. Dat vraagt dus tijd om daar een helder inzicht van te krijgen. We gaan zien hoe dat zich gaat verhouden.”

Bij FC Groningen ontbreken Thijmen Blokzijl en Romano Postema vanwege blessures. Wouter Prins zal waarschijnlijk ook niet in de basis staan vanwege ziekte. Hierdoor behoren Finn Stam en Rui Mendes bij de eerste elf namen van Lukkien. Stam kwam deze zomer over van AZ en is gehuurd voor een seizoen. “Ik vind dat hij is gegroeid in de voorbereiding. In het begin moest hij heel erg wennen. Dat is ook geen schande. De nieuwe jongens moeten wennen aan hoe wij spelen. De laatste weken heeft hijzelf dat uitstekend gedaan.” Ook over Rui Mendes is hij tevreden. “Hij heeft een goede voorbereiding gedraaid.”

Tika de Jonge kan ook rekenen op zijn eerste basisplaats bij FC Groningen. De middenvelder speelde in de basis tijdens de laatste oefenwedstrijden tegen het Griekse PAS Lamia en Heracles Almelo en wordt de (tijdelijke) vervanger van Laros Duarte. “Ik vind Tika een goede speler”, zegt Lukkien. “Zijn goede punten zijn voornamelijk zijn traptechniek, het verplaatsen van het spel, zijn spelinzicht en ballen door linies heen spelen. Hij zorgt voor snelheid in het spel.” Lukkien benadrukt dat de vertrekwens van Laros Duarte geen reden is om eventueel met De Jonge te beginnen.

Schreuders blij met contractverlenging

Er was de afgelopen weken veel te doen rondom de contractverlenging van Jorg Schreuders. Uiteindelijk kwam deze week het goede bericht dat de middenvelder bijtekent bij FC Groningen tot de zomer van 2027. “Ik heb veel blije reacties ontvangen”, zegt Schreuders. “Het is best een ding geworden, terwijl het voor mij al gauw duidelijk was. Veel mensen zijn blij, waaronder ikzelf.”

Schreuders kijkt uit naar de eerste competitiewedstrijd. “Ik heb er zin in en ben benieuwd hoe wij ervoor staan. Een volle Euroborg wordt weer genieten, dus hopelijk wordt het weer een mooie wedstrijd voor iedereen. Ik wil dit seizoen belangrijk zijn voor het team en mijzelf laten zien in de Eredivisie. Dat zijn mijn doelen van het jaar.

Middenvelder Johan Hove is ook blij dat het vrijdagavond weer eindelijk gaat beginnen. De Noor was eerder niet erg gelukkig bij FC Groningen, maar gaf na de promotie aan te willen blijven aankomend seizoen. Hij heeft veel vertrouwen in de selectie, die maar minimaal is veranderd over de zomer. “Het is altijd een voordeel als je speelt met de spelers die je al kent. We hebben in de voorbereiding een paar kleine blessures gehad, maar dat is part of the game.”

Kapotte schoenen voor Van Bergen

Bij Thom van Bergen is iets opvallends te zien tijdens de laatste training voor de wedstrijd. De aanvaller zijn schoenen lijken niet helemaal meer tiptop te zijn, gezien de sok die te zien is door een gat in zijn schoeisel. “Dit zijn een beetje de wondersloffen”, grapt Van Bergen, die op deze schoenen veel van zijn wedstrijden speelde. “Ik heb een beetje een brede voet. Dus als ik nieuwe schoenen moet inlopen, is het twee weken niet boffen.” Het gat in de schoen moet nog gemaakt worden. “Ik zal papa er even naar laten kijken. Dan komt het wel in orde.”

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marco Rente, Marvin Peersman, Finn Stam; Tika de Jonge, Johan Hove; Jorg Schreuders, Luciano Valente; Rui Mendes, Thom van Bergen.