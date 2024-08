FC beleeft uitstekende start in Eredivisie door ook RKC te verslaan

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

FC Groningen heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van RKC Waalwijk. Daarmee beleeft de promovendus een uitstekende start van het nieuwe seizoen in de Eredivisie door zes punten uit twee wedstrijden te pakken.

De FC kwam al vrij snel in de wedstrijd op voorsprong. Op voorgeven van Leandro Bacuna wist Jorg Schreuders de aanval fraai af te ronden. Met het doelpunt werd een goede start aan de wedstrijd beklonken: eerder waren er al twee goede kansen gecreëerd. RKC leek niet onder de indruk en werd in het restant van de eerste helft ook gevaarlijk. Oskar Zawada kopte de bal maar net over het doel en korte tijd later moest doelman Etienne Vaessen alles in het werk stellen om een doelpunt van Richard van der Venne te voorkomen. Uiteindelijk werd er met een stand van 1-0 op het scorebord gerust.

In de tweede helft was het opnieuw de FC die sterk uit de startblokken kwam. Dit leidde direct tot een grote kans voor Bacuna. Hij negeerde Johan Hove en besloot voor eigen succes te gaan. De bal belandde echter via de keeper tegen de lat: daarmee bleef het 1-0. RKC bleef ook gevaarlijk maar door prima keeperswerk van Vaessen werd een tegendoelpunt voorkomen. Een kwartier voor tijd stelde Thom van Bergen de winst veilig. Op aangeven van Bacuna schoot hij raak. In de slotfase maakte Van der Venne 1-2. De wedstrijd werd afgesloten in mineur met een rode kaart voor RKC-speler Zawada. De speler had een kopstoot uitgedeeld, zo was het oordeel van de scheidsrechter.

De FC speelt komend weekend thuis in de Euroborg tegen AZ.