Europees speelschema Donar bekend: veel verre trips

Keevan Veinot (links). Foto: Donar

De basketballers van Donar weten nu waar ze aan toe zijn: het speelschema van de ENBL, de Europese competitie, is woensdag bekend gemaakt.

Donar treft tussen 25 september en 4 februari acht tegenstanders in vier thuis- en vier uitduels. Het gaat in bijna alle gevallen om verre reizen in oostelijke richting. Newcastle vormt een uitzondering.

De speeldata zijn als volgt:

25 september – Dziki Warszawa (Polen) – Donar

8 oktober – Valmiera Glass Via (Letland) – Donar

23 oktober – Donar – CSO Voluntari (Roemenië)

5 november – Newcastle Eagles (Engeland) – Donar

27 november – Spisski Rytieri (Slowakije\) – Donar

11 december – Donar – Spartak Pleven (Bulgarije)

21 januari – Donar – Tartu (Estland)

4 februari – BV Opava (Tsjechië) – Donar.

Donar begint het nieuwe seizoen op zaterdag 24 auguatus met een oefenduel tegen de Artland Dragons uit Duitsland.