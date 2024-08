Ergernis bij bewoners appartementencomplex Haren over laadpaal en slecht begaanbaar looppad

Foto: Google Maps

Een slecht begaanbaar looppad en gedoe over een laadpaal zorgen voor ergernis bij de bewoners van appartementencomplex ’t Oog van Oosterhaar aan het Anjerplein in Haren. Dat meldt Haren de Krant.

Eén van de problemen die speelt is een looppad dat rond de woontoren is aangelegd. Volgens de voorzitter van de bewonersvereniging gaat het om een onverhard pad dat in de wintermaanden vaak slecht begaanbaar is omdat het dan blank staat. De gemeente Groningen heeft nu als oplossing aangedragen om dit pad te gaan asfalteren. Dit tot ergernis van de bewoners die dit niet de juiste oplossing vinden. Volgens hen staat het haaks op het gemeentebeleid waarbij vergroenen het credo is.

Daarnaast is er gedoe over een openbare laadpaal voor elektrische auto’s. De paal die op het Anjerplein staat, is regelmatig stuk. De bewonersvereniging wil dat de paal gevoed gaat worden met elektriciteit van het woongebouw. Die stroom is goedkoper dan de elektriciteit die nu van elders wordt gehaald. Door de paal aan te sluiten op het elektriciteitsnet van het appartementencomplex krijgen mensen die er gebruik van maken te maken met gunstiger tarieven en is ook het beheer beter geregeld. Volgens de vereniging zouden er dan ook mogelijkheden ontstaan om voor de negentien woningen een elektrisch voertuig aan te schaffen.