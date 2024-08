Erfgoedtour kijkt terug op geslaagd weekend: “Perfecte samenwerking met alle partijen” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De Erfgoedtour in Groningen zit er op. Zondagavond voer een deel van de deelnemende historische schepen richting Assen. De organisatie kijkt terug op een geslaagd weekend.

“In totaal zijn we zo’n zes weken onderweg”, vertelt Hans Kok van de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB). “Vanwege het vijftigjarig jubileum maken we een duizend kilometer lange tour door Nederland. Op verschillende locaties meren we met onze historische vloot, die bestaat uit onder andere klippers, tjalken en sleepboten, aan zodat mensen er kennis mee kunnen maken. Begin juli begonnen we in Middelburg. Op 18 augustus eindigt het in Hasselt. Het weekend in Groningen was best wel spannend. Twee weken geleden werd de brug bij Wierumerschouw aangevaren. De plek waar wij langs moesten varen. De afgelopen periode zijn we keurig op de hoogte gehouden door de provincie. Dagelijks kregen we een update, waardoor we al snel in de gaten kregen dat het ging lukken. De provincie verdient echt een compliment.”

“Schippers betalen hun brandstof zelf”

En complimenten zijn er niet alleen voor de provincie: “Wat wij doen is heel bijzonder. De eigenaren van schepen die hier aan mee doen, doen dat belangeloos. Ze betalen zelf hun brandstof en betalen zelf voor het onderhoud van hun schip. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die dit evenement in goede banen leiden. In totaal zijn er deze periode zo’n 350 actief, waarbij het in Groningen begeleid werd door 25 man. Mede door een hele fijne samenwerking met de gemeente, de brugwachters en het Havenwezen is alles heel soepel verlopen. Dat is toch fantastisch? Dat verdient een compliment.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“Een evenement zonder randverschijnselen, dat wilden we graag”

Het weekend was volgens Kok ook een succes: “Het begon op vrijdag stormachtig met een harde wind. Maar op zaterdag en zondag hadden we erg mooi weer. Dat maakt veel uit. Dit weekend lagen de ongeveer zestig schepen aangemeerd aan de Hoge en Lage der A, de Zuiderhaven en bij het Emmaviaduct. Bij dit evenement hadden de schepen ook de hoofdrol. We hebben bewust gekozen om geen randverschijnselen te programmeren. De schepen, daar moest het om gaan. Op verschillende plekken hebben we een extra programma aangeboden zoals uitleg te geven over het touwwerk, was er filmmateriaal te zien en waren er presentaties te zien van het Veenkoloniaal Museum uit Veendam en de Historische Scheepswerf uit Sappemeer.”

“Groningen had ooit de grootste binnenhaven van Europa, jammer dat bijna niemand dat weet”

Dat een evenement als de Erfgoedtour wordt georganiseerd noemt de organisatie ook belangrijk: “Als je het hebt over de geschiedenis: Groningen heeft wat ze nu is voor een groot deel te danken aan de handel. De handel waarbij vroeger de scheepvaart onontbeerlijk was. Groningen had op een gegeven moment de grootste binnenhaven van Europa. Maar bijna niemand weet dat. Dat is zonde. Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven. Daar zouden we veel meer oog voor moeten hebben. Hoewel dat niet het enige doel was van dit evenement. We maken een jubileumtour en we vinden het belangrijk dat we het de leden naar hun zin maken. Daarnaast willen we aan de wereld laten zien dat we bestaan. Dat we zorg dragen voor onze schepen. Dat we ze goed onderhouden. En ja, wat is het dan fijn dat er dit weekend zoveel belangstelling op af kwam.”

“Richting Assen”

Zondagavond voer een deel van de schepen naar de volgende stop: Assen. “Dertig schepen zijn naar de Drentse hoofdstad gevaren. Dat gaat via de Drentse Hoofdvaart. Onderweg kom je verschillende sluizen tegen. Daarbij is dertig schepen dan ook echt het maximum. Een viertal tjalken vaart via de Waddenzee, Kornwerderzand, het Zwarte Water naar Hasselt en wat overblijft gaat via het Van Starkenborghkanaal, Prinses Margrietkanaal via het IJsselmeer naar Hasselt.”

“We hebben zaadjes geplant”

Op de vraag wanneer de volgende editie van de Erfgoedtour plaatsvindt haalt Kok zijn schouders op: “Dat weet ik niet. Elk jaar organiseren wij een erfgoedmanifestatie. Als een stad ons wil hebben dan kunnen we om tafel. Maar zoals ik al zei, we drijven op de vrijwilligheid. Voor dit evenement waar we het nu over hebben, hebben we 1.500 euro subsidie ontvangen. Dat is alles. Maar als Groningen enthousiast reageert en ons graag wil hebben, dan zijn we zeker bereid om daar naar te kijken. Dat is ook wel een beetje het doel van deze tour. Dat we laten zien dat we er zijn. We planten zaadjes. En hopelijk gaan er de komende tijd mooie bomen groeien. Bomen die gezien worden, die gekoesterd worden.”