Emmelie Scholtens uit Onnen elfde in dressuurfinale: “Ik wilde lekker onbevangen rijden”

Foto: Krag998 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90944089

Emmelie Scholtens uit Onnen heeft met haar paard Indian Rock de dressuurfinale op de Olympische Spelen bij de kür op muziek met een elfde plek afgesloten. Scholtens hoopt er over vier jaar, wanneer de Spelen in Amerika worden gehouden, weer bij te zijn.

De finale ging zondagochtend om 10.00 uur van start. Scholtens kwam als tiende in actie. Haar optreden werd met een score van 81.750 beloond. Daarmee eindigde ze uiteindelijk op de elfde plek. “Ik ben best wel opgelucht”, liet Scholtens na afloop weten aan de NOS. “Gisteren had ik slecht gereden. Dus ik dacht, we gaan er vandaag voor. Ik wilde heel graag een betere performance neerzetten. En dat is gelukt. Ik ben super blij met hoe het is gegaan. Voor mij zat er ook helemaal geen spanning meer op. Het is de laatste proef. Ik dacht ik ga lekker onbevangen rijden. En dat hebben we gedaan.”

Voor Scholtens zitten de Olympische Spelen er nu op. “Dit waren mijn eerste Olympische Spelen. Ik wist niet zo goed wat er allemaal op mij af ging komen. Uiteindelijk is het een mega-ervaring. Samen met Indian Rock ben ik gewend om wedstrijden te rijden. En natuurlijk zijn dit ook wedstrijden. Maar de lading er om heen is heel anders. Het enige waar ik aan moest wennen is dat we hier een langere periode zijn. Dat heb ik misschien een beetje onderschat. Dat had ik misschien beter uit moeten vinden hoe ik Indian Rock beter aan de start had kunnen laten verschijnen. Daar heb je nu van geleerd en hopelijk kunnen we daar over vier jaar profijt van hebben.”

De wedstrijd werd gewonnen door de Duitse Jessica von Bredow-Werndl. Zij wist haar landgenote Isabell Werth nipt te verslaan. De Britse Charlotte Fry won de bronzen medaille. Beste Nederlandse was Dinja van Liere. Zij kwam met haar paard Hermès een half punt tekort voor een medaille.