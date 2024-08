‘Eerste auto’ over nieuwe zuidelijke ringweg wordt sowieso een Saab

Foto: Taras Chuiko via Pexels

Komende zondag wordt de nieuwe zuidelijke ringweg in gebruik genomen. Om 20.00 uur kunnen de eerste auto’s gebruik gaan maken van de verdiepte ligging. Welk merk de eerste auto zal gaan hebben is ook al duidelijk: het wordt een Saab.

En niet één Saab, want een groot aantal noordelijke leden van de Saab Club Nederland (SCN) gaat in een lange rij als eerste door de verdiepte ligging van de ringweg rijden.

Vanaf 19:30 uur volgt de stoet, vanaf vier verschillende punten, een auto van de RDW over de nieuwe zuidelijke ringweg. Volgens Ronald Kleinstra, regiovoorzitter van SCN, is er grote belangstelling voor de rit, dus de kans is groot dat er alleen maar Saabs te zien zullen zijn op de ringweg kort voordat de versperringen worden verwijderd en de ringweg opent voor alle verkeer.