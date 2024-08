Een kleine groep die het verpest voor de rest: de eerste resultaten van de wespentelling

Afgelopen weekend ging de wespentelling van start. De Wespenstichting organiseert deze telling dit jaar voor de derde keer, waarbij iedere deelnemer 30 minuten lang alle voorbijkomende wespen noteert. En wat blijkt, het is maar een kleine groep wespen die het imago van het insect verpest.



Sjoert Fleurke, de voorzitter van de Wespenstichting, was te gast in de OOG Ochtendshow om meer over de wespentelling te vertellen.

Slecht imago

In Nederland zijn er tot nu toe al 470 deelnemers die mee hebben gedaan aan de telling, waarvan 26 in de provincie Groningen. Volgens Fleurke is dat voor de eerste paar dagen een mooi resultaat. Deze tellingen zijn belangrijk om er achter te komen wat voor en hoeveel wespen er in Nederland zijn. Over wespen is namelijk relatief weinig bekend, in tegenstelling tot vlinders bijen en lieveheersbeestjes. Dit ligt volgens Fleurke aan het aantal deelnemers bij de afgelopen tellingen, want vanwege het slechte imago van het insect deden er maar weinig mensen mee.

Fleurke hoopt met verschillende succesvolle tellingen over een aantal jaren meer te kunnen zeggen over de aantallen en de verschillende soorten wespen die in Nederland voorkomen. Deelnemers kunnen hierbij een zoekkaart gebruiken waarop foto’s te zien zijn van de verschillende wespensoorten. Nederland telt meer dan 5000 wespensoorten. En, zo laat Fleurke weten, zijn er maar twee die dat slechte imago veroorzaken, door bijvoorbeeld op jouw drankje af te komen. Aan de hand van de zoekkaart, kun je meer te weten komen over deze verschillende soorten. Meedoen aan de wespentelling is daardoor niet alleen nuttig maar ook leerzaam.

Niet vastpakken

Om te voorkomen dat een van deze twee soorten jou lastig komt vallen, of erger nog, wil steken, is het belangrijk om het wespennest niet te verstoren. Want doe je dit wel, dan gaan de wespen hun nest verdedigen. Dit klinkt heel logisch, maar sommige wespennesten bevinden zich onder de grond en zijn daardoor niet altijd even makkelijk te zien. Dus, raadt Fleurke ons aan, als er wespen in de buurt zijn, let dan goed op, kijk uit waar je loopt, verstoor ze niet en pak ze vooral niet vast. Dit is overigens voor de telling ook niet nodig, je kunt ze namelijk prima tellen op afstand.

Meer weten?

Iedereen kan nog meedoen, want de wespentelling loopt nog tot en met 25 augustus. Op tuintelling.nl vind je meer informatie over de wespentelling en kun je de zoekkaart met alle verschillende wespensoorten bekijken.

De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.