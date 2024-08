‘Een echte student sekst met consent’: Jonge Liberalen delen condooms uit tijdens KEI-week

Net als vorig jaar deelt de Groningse afdeling van de JOVD weer condooms uit tijdens de KEI-week, die deze maandag begint. Dit keer niet alleen om soa’s te bestrijden, maar ook om studenten bewust te maken van de regels in de nieuwe Wet seksuele misdrijven.

Op de informatiemarkt delen de JOVD’ers, leden van de liberale jongerenpartij gelieerd aan de VVD, condooms uit met daarop de tekst ‘Een echte student sekst met consent’. De tekst moet de aandacht richten op de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die strengere straffen oplegt voor aanranding, verkrachting en meer seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar stelt.

“De Kei-week is een feestelijke en drukke periode waarin duizenden nieuwe studenten de stad leren kennen. In deze hectische week is het van belang om veilig en consensueel contact te benadrukken,” zegt Lisa Lewis, voorzitter van JOVD Groningen. “Onze aanwezigheid tijdens de Kei-week moedigt studenten aan om samen te werken aan een cultuur van respect en veiligheid.”

De JOVD is niet de enige organisatie die de KEI-week aangrijpt om consensueel seksueel contact onder de aandacht te brengen. De GGD doet dat 00k op verschillende momenten gedurende de introductieweek voor studenten. De Rijksoverheid stuurt komende donderdag zelfs een speciale ‘consent-tent‘ naar Open Air Festival van de KEI-week op het Suikerterrein.