Duizenden mensen lopen over nieuwe ringweg: “Aantal mensen heeft ons verrast” (foto’s)

De zuidelijke ringweg is weer gesloten. Zaterdagmiddag tot 16.00 uur konden belangstellenden op de nieuwe ringweg terecht om de nieuwe verdiepte ligging te verkennen. Bert Kramer van Combinatie Herepoort spreekt van een groot succes.

“Het was fantastisch”, vertelt Kramer. “Het aantal mensen dat hier op af is gekomen, dat is ongelofelijk. Dat geldt zowel voor het RingLopen als het RingFestival in Martiniplaza. Op dit festival konden geïnteresseerden zowel op vrijdag als zaterdag kennismaken met de bouwers en met de apparatuur die de afgelopen jaren gebruikt is. Veel machines waren ook toegankelijk voor kinderen. Ik stond vanmiddag bij een asfaltmachine waar twee kinderen in zaten. Zij moesten huilen toen hun ouders verder wilden kijken.”

“Aantallen hebben ons verrast”

Toch valt op deze dag voornamelijk de belangstelling op. “Hoeveel mensen we vandaag ontvangen hebben? In Martiniplaza hebben naar alle waarschijnlijkheid tussen de 8.000 en 10.000 mensen het festival bezocht. Het aantal mensen dat meegedaan heeft aan het RingLopen schatten wij op 30.000 á 40.000 bezoekers. De aantallen hebben ons verrast. De afgelopen dagen is er veel publiciteit geweest. Ik denk dat dat één van de redenen is. Daarnaast heb je het over een locatie die men nog niet eerder heeft kunnen bekijken. Je staat altijd te kijken vanaf afstand, dus mensen zijn nieuwsgierig. En een derde reden is het mooie weer. De weersomstandigheden konden vandaag niet beter.”

“Extra oprit geopend”

Dat het druk zou worden was zaterdagochtend al duidelijk: “Rond 10.30 uur stonden er al lange wachtrijen zowel bij Martiniplaza als de ringweg.” Volgens Kramer is de dag zonder incidenten verlopen. “Je hebt het over een grote oppervlakte. Dus we konden de mensen makkelijk kwijt. Het enige waar we tegenaan liepen was dat het bij de toegang tot de ringweg druk werd. Daar ontstonden wachtrijen. Dat hebben we opgelost door een extra oprit open te stellen. Daarmee verdwenen de wachtrijen.”

“Ik ben heel blij dat we op dit punt zijn gekomen”

Zondag vindt de officiële opening plaats. Daarna kan de ringweg gebruikt worden door het verkeer. “Of ik daar ook weemoedig van word? Nee. We hebben acht jaar aan dit project gewerkt. Ik ben heel blij dat we op dit punt zijn gekomen. En het is niet zo dat we na morgen weg zijn hè? De weg is dan wel open, maar het Zuiderplantsoen moet bijvoorbeeld nog afgemaakt worden. Daarnaast zijn er nog verschillende andere werkzaamheden te doen en moet de beplanting nog gerealiseerd worden. Het aanplanten moet in het juiste seizoen gebeuren. Dus nee, niet weemoedig. We zijn sowieso nog tot volgend jaar bezig. En wat ik zeg, ik ben blij dat we zo ver zijn gekomen.”