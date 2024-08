Duarte vertrekt bij FC Groningen en tekent voor drie seizoenen in Hongarije

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

Laros Duarte vertrekt per direct bij FC Groningen. De middenvelder heeft tot de zomer van 2027 getekend bij het Hongaarse Puskás Akadémia FC.

Duarte had in Euroborg nog een contract tot het einde van het huidige seizoen. Sinds 2021 speelde hij 81 wedstrijden voor de club, met tien goals en acht assists voor FC Groningen. De Kaapverdische international staat met zijn nieuwe club meteen bovenaan in de competitie. Puskas Akadémia staat na vier speelronden ongeslagen bovenaan in de competitie.

“Ik ben FC Groningen dankbaar dat de club het in mij zag zitten toen ik bij Sparta speelde”, vertelt Duarte. “Ik heb hier een uitstekende tijd gehad en we zijn vorig seizoen op een prachtige manier afgesloten. Voor mij een mooi moment om een stap te maken in mijn carrière en dit buitenlandse avontuur in Hongarije zie ik zitten en ga ik graag aan.”