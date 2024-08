Droevigheid bij cafetaria Oosterparkwijk na noodgedwongen sluiting door blessure: ‘Het is niet meer te doen op deze manier’

“Het is in de Oosterparkwijk denk ik de bekendste cafetaria. De reacties op het feit dat we nu de deuren dicht houden zijn hartverwarmend, maar ook ontzettend moeilijk.” Dat vertelt Roelof Rutgers, vader van ondernemer Jordi, die vanwege fysieke problemen en personeelstekort noodgedwongen moet stoppen met Cafetaria Oosterparkwijk.

Vorige week maakte Jordi Rutgers bekend dat de deuren van de cafetaria voorlopig gesloten blijven. Volgens vader Roelof, die zelf ook alles heeft geprobeerd om de zaak te blijven runnen, is dat voor Jordi zo moeilijk dat hij er zelf liever niet over wil praten. “Jordi heeft het daar mentaal erg erg moeilijk mee. Die zit echt een beetje in een dip en is eigenlijk niet in staat om het verhaal te vertellen. Dit heeft heel veel impact op hem. Vandaar dat hij mij heeft gevraagd of ik het verhaal kon vertellen. Want het lukt hem niet.”

‘Alles overleefd, behalve een polsblessure’

Jordi begon in januari 2020 met de cafetaria, na altijd in de horeca te hebben gewerkt. Een eigen cafetaria was zijn droom, vertelt Roelof: “Toen kwam Cafetaria Oosterpark in beeld. Na twee maanden kwam corona. Dus wat dat betreft kon zijn start niet slechter. Gelukkig deed het afhalen en online bestellen zijn intrede. Ook de oorlog, met alle prijsstijgingen, heeft hij allemaal overleefd.”

Maar toen kwam een nieuw probleem om de hoek zetten, vervolgt Roelof: “Hij heeft vroeger met voetbal een botsing gehad. Met een polsblessure tot gevolg. Hij had wat fysieke klachten en dat werd erger. Dan kom je in het ziekenhuis terecht. Drie operaties verder en hij heeft nu gewoon een pols die niet meer goed kan functioneren. Dus het werk wat hij moet doen in de keuken is niet meer haalbaar. Dan moet je helaas een heel moeilijk besluit nemen en dat hebben we gedaan.”

Jordi doorloopt nu een revalidatieproces, vertelt Roelof: “Dat gaat nog zeker vier tot negen maanden duren. We hebben getracht te proberen om nog een aantal dagen open te blijven. Ik heb zelf heel veel energie en tijd erin gestoken. Maar zoals in elke branche is het ook in de horeca lastig om personeel te vinden, naast het feit dat ik niet altijd hier kan staan. Daarom moesten we uiteindelijk, na onze vakantie, de conclusie trekken.”

‘Jordi’s kindje grootbrengen’

Jordi en vader Roelof zijn inmiddels op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. Die nieuwe eigenaar kan volgens Roelof een goedlopende zaak overnemen: “Het is in de Oosterparkwijk denk ik de bekendste cafetaria. Echt alles hier in de omgeving komt hier naartoe om te bestellen. En voor het Broodje Olympia, ooit bedacht door de eigenaar van het pand, komen mensen ook van ver weg. We horen heel vaak: ‘Kun je hem dan in folie inpakken? Want er moet nog een eindje rijden.’ Dus het is gewoon een begrip.”

“We hebben liefst iemand die vol passie en overgave doorgaat”, besluit Roelof. “Vol overgave door met datgene wat Jordi heeft opgebouwd. We hopen iemand die het kindje van Jordi verder gaat opvoeden en verder groot gaat brengen. Nog groter dan dat het nu al is. Er zijn nu een aantal geïnteresseerden. Eentje hebben we een heel goed gesprek mee gehad. En daar hebben we echt heel veel hoop en vertrouwen in dat die het zou kunnen overnemen. Maar dat moeten we nu nog afwachten. Maar het moet natuurlijk wel financieel uitkomen. Jordi heeft veel in de zaak geïnvesteerd en ik ook. Dus ja, er moet natuurlijk wel een klein beetje geld terugkomen. En dat verdient Jordi ook gewoon. Dat hij gewoon niet het idee heeft dat hij alles voor niks heeft gedaan.”