Drie finalisten International Martini Organ Competition Groningen bekend

Foto: Dasha Vinogradova. Vlnr: Francesco Botti, Wibren Jonkers en Samuel Giddy

Francesco Botti uit Italië, de Nederlander Wibren Jonkers en Samuel Giddy uit Australië hebben donderdagavond de finale gehaald van de Francesco Botti, Wibren Jonkers en Samuel Giddy.

Dat gebeurde in de Akerk. “Het Akerk-orgel en het Martiniorgel vullen elkaar in een concours als dit prachtig aan en voor de deelnemers is het een behoorlijke uitdaging om twee zo verschillende instrumenten in de vingers te krijgen”, aldus de organisatie.

Voor de halve finale stond een divers repertoire op het programma, met een Concerto van Antonio Vivaldi (orgelbewerking van J.S. Bach), het werk Passacaglia van Jan Welmers en twee fuga’s van Mendelssohn.

De jury, bestaande uit voorzitter Bernard Foccroulle, Monica Melcova, Vincent Thévenaz, Matthias Havinga en Ville Urponen was unaniem in de keuze voor de finalisten.

De drie finalisten spelen zaterdagavond een programma in de Martinikerk met composities van Matthias Weckmann, Johann Sebastian Bach, Jan Brandts Buys en Reitze Smits.

De organisten krijgen vrijdag (vandaag) ieder twee uur de tijd om zich voor te bereiden op het orgel