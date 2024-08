Dressuurteam met Emmelie Scholtens uit Onnen valt buiten de medailles

Foto: Krag998 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90944089

Het is het Nederlandse dressuurteam, met Emmelie Scholtens uit Onnen, niet gelukt om een medaille te bemachtigen in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs. Het goud ging naar Duitsland.

Naast Scholtens bestaat het team uit Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere. Scholtens kwam als tweede in actie. Met haar paard Indian Rock kwam ze niet in de buurt van de score die de combinatie afgelopen woensdag neer wist te zetten. Toen gaf de jury een score van 74,581, dat genoeg was voor kwalificatie voor de finale. Zaterdag werd er een score van 70,684 toegekend. Halverwege de wedstrijd viel het paard uit galop. Scholtens sprak van de slechtste proef van dit seizoen.

Dinja van Liere kwam met haar paard Hermès als laatste in actie. Zij wist een erg goede prestatie neer te zetten en scoorde 77,720 punten. Daarmee eindigde Nederland op 221,048 punten. Groot Brittannië werd met 232.492 punten derde, Denemarken pakte met 235.669 punten het zilver. Duitsland behaalde 235.790 punten en legde daarmee beslag op de eerste prijs.