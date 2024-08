Doelman Hidde Jurjus (30) tekent tot zomer 2026 bij FC Groningen

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

Anderhalve maand geleden twijfelde Hidde Jurjus nog over bijtekenen bij FC Groningen. Die twijfel is nu voorbij, want de doelman tekent een nieuw contract bij de voetbalclub uit Stad.

Het bestaande contract van de 30-jarige Jurjus bevatte nog een optiejaar na het huidige seizoen. Maar de keeper heeft nu een nieuwe tweejarige verbintenis met FC Groningen getekend, waardoor hij tot de zomer van 2026 onder contract staat in Euroborg.

Jurjus kwam vorig jaar naar FC Groningen. Na een slechte seizoenstart van de club wist hij de toenmalige eerste doelman Michael Verrips onder de lat vandaan te keepen. Maar na de promotie terug naar de Eredivisie werd al snel duidelijk dat Etienne Vaessen een contract tekende in Groningen en waarschijnlijk eerste doelman zou worden. Daardoor moest Jurjus tot nu toe opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

Halverwege juli liet Jurjus daarom weten aan de mannen van Kon Veel Minder de Podcast te twijfelen over een nieuw contract. Maar anderhalve maand staat de handtekening van Jurjus toch onder een nieuwe verbintenis. “Ik ben daar heel blij mee” laat Jurjus weten via de website van FC Groningen. “Het is een blijk van waardering én vertrouwen. Ik heb het goed naar m’n zin in Groningen, we hebben een goede groep en ook dit seizoen wil ik van waarde zijn voor het team. Ik ga net als vorig jaar knokken om te laten zien dat ik er klaar voor ben als de trainer een beroep op me doet.”