Doek valt definitief voor Bristol, winkel aan Rijksweg gaat deuren definitief sluiten

Beeld: Google Maps

De Nederlandse tak van winkelketen Bristol heeft faillissement aangevraagd. Dat maakte de schoenenzaak maandagmiddag bekend, nadat het bedrijf er niet in slaagde een overnamekandidaat te vinden. Dat betekent dat ook de enige overgebleven winkel in Groningen, gevestigd aan de Rijksweg, de deuren binnenkort definitief gaat sluiten.

Moederbedrijf Euro Shoe Group bevestigt maandagmiddag aan verschillende media dat er voor het bedrijf geen toekomst meer is in Nederland. De Nederlandse tak van Bristol zat al enige tijd in zwaar weer.

Het bedrijf maakte eerder deze maand al bekend dat alle Nederlandse winkels dicht gaan. Volgens Bristol blijven de winkels, waaronder de vestiging aan de Rijksweg in Groningen, nog beperkt open totdat het faillissement definitief is. Online bestellen kan al een paar weken niet meer. De werknemers van Bristol krijgen deze maand nog betaald, maar daarna houdt het echt op.