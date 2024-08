Dit weekend mogelijk kans op noorderlicht

Het noorderlicht gezien vanaf De Westhoek. Foto: Rodrigo Veenstra : facebook.com/rodrigo.veenstra

Mogelijk is dit weekend het noorderlicht te zien. De verwachting is dat verschillende zonnestormen zaterdag en zondag op aarde zullen arriveren wat bij ons kan zorgen voor een fraai kleurenspektakel aan de hemel. Dat meldt Noorderlichtjagers op haar website.

Eerder dit jaar was het noorderlicht ook verschillende keren te zien. In de meeste gevallen ging het om fotografisch noorderlicht. Dit betekent dat het niet met het blote oog te zien was. De afgelopen periode was het wat rustiger op de zon, maar de laatste weken is het er weer actiever. Zo zijn er een aantal forse vlekken op de zon zichtbaar. Recente zonnevlammen hebben er naar alle waarschijnlijkheid voor gezorgd dat er drie zonnestormen onderweg zijn die dit weekend bij ons gaan arriveren. “Dit hele weekend is er kans op noorderlicht. Misschien dat het op donkere locaties ook met het oog zichtbaar zal zijn”, aldus Noorderlichtjagers.

Om het te kunnen bekijken is het advies om naar een donkere locatie te gaan. Overigens is het noorderlicht niet het enige dat dit weekend in het oog springt. De aarde trekt deze dagen door de Perseïden-meteorenzwerm. Dit betekent dat er deze nachten veel vallende sterren te zien zijn. Het hoogtepunt wordt in de nacht van zondag op maandag verwacht waarbij er zo’n 65 meteoren per uur te zien zullen zijn.