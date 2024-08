Dit monument voor Beno Hofman moet in het Noorderplantsoen komen te staan, initiatiefnemers zoeken stenen met geschiedenis

Het ontwerp voor 'Beno's Bron' door Gert Sennema - Ingezonden foto

Een groep familie en vrienden van de in december overleden Beno Hofman is druk bezig met een monument voor de stadshistoricus. Een eerste schets is er al en Stadjers kunnen nu al een donatie doen voor het project. Niet in geld, maar in stenen.



Als het aan de werkgroep rond het monument ligt, komt het monument ergens aan de zuidkant van het Noorderplantsoen bij de voormalige woning van Hofman. Beeldhouwer Gert Sennema uit Grijpskerk heeft al een voorlopig ontwerp klaar. Het monumentje, wat ‘Beno’s Bron’ moet gaan heten, stelt een gemetselde put voor.

“De stenen, die komen uit de stad Groningen vanaf de middeleeuwen tot nu”, vertelt Sennema in een video over het project. “Het zou prachtig zijn als dat een volledig tijdsbeeld van de stad Groningen wordt. Erboven komt een in Belgisch hartsteen uitgehakt gedicht. In de ‘bron’ komt een levende boom, die symboliseert dat de geschiedenis steeds verder gaat.”

De stenen voor ‘Beno’s Bron’ moeten dus uit de stad Groningen komen. Samen met kunsthandelaar Peter ter Braak doet Sennema daarom nu al een oproep aan Stadjers om stenen te doneren. “Bij VRIJDAG aan de Walstraat staat een container waar je een steen kunt doneren”, aldus Sennema. “Doe ze in een plastic zak en met een verhaal erbij, als het kan. Zeker als het een steen is uit de middeleeuwen, de barok of uit de rococo. Een korte beschrijving erbij, je naam en adres dan ben ik helemaal happy!”

De informatie in dit artikel komt uit de onderstaande video, gemaakt door EM2-eigenaar en voormalig nachtburgemeester Chris Garrit.