Directeur Groningen Bereikbaar is trots op succes

Operatie Ring Zuid bereikt komend weekend een mijlpaal. De nieuwe zuidelijke ringweg gaat zondagavond open en dat betekent feest. René Schripsema, directeur van Groningen Bereikbaar, zegt trots te zijn op het verloop van de operatie. Dat is volgens hem deels te danken aan de bestuurders van de gemeente Groningen. Hij was te gast tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow.

Vanaf zondagavond gaan de hoofdroutes allemaal open. “Ik moet erbij zeggen dat er nog heel veel moet gebeuren in de stad. Wij noemen dat het onderliggend wegennet. Dus nee, het is niet voorbij.” Na komend weekend maakt de bereikbaarheid van de stad een grote sprong. Dat betekent dat bedrijven en zorginstellingen beter bereikbaar zijn.

Om dit te vieren wordt het hele weekend een groot festival op het terrein van MartiniPlaza gehouden. Het publiek kan dan zien wie er de afgelopen tijd allemaal aan de ring hebben gewerkt. In het interview hoor je wat er nog meer is te doen, zoals ringlopen.

Hoe kijken jullie terug op de operatie?

“Heel goed”, zegt Schripsema. De wegwerkzaamheden hebben natuurlijk veel ellende veroorzaakt voor ondernemers en instellingen in de stad. “De grote opdracht was om het in ieder geval bereikbaar te houden.” Als hij kijkt naar de situatie in Utrecht, waar weggebruikers soms vijf uur in de file stonden om bij hun werk te komen, zijn ze heel tevreden over hoe het is gelopen. “Ik denk echt dat onze bestuurders hier in de stad dat heel goed hebben voorspeld”, zegt hij, wijzend naar de goede voorbereidingen.

Wegens het succes van Operatie Ring Zuid krijgt Groningen Bereikbaar ook vragen vanuit andere gemeenten, zoals Westerkwartier en Smallingerland.

Op de vraag of de slimme kaart blijft: “Ja, dat slimme kaartje blijft.”

Op de website van Groningen Bereikbaar staat een kaart waarop al het verkeersoponthoud in en rond de stad staat aangegeven.

