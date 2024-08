Dinsdag zomerse temperaturen, daarna een koel dipje

Deze week kunnen Stadjers weer genieten van zomerse temperaturen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het een zonnige week met woensdag een regenachtig en koel dipje.

In de ochtend zijn weer flinke perioden met zon. In de middag neemt de bewolking toe, in de namiddag en avond gevolgd door een bui. Het wordt 25 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Woensdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring. Er kan een enkele bui vallen en met 19 of 20 graden is het een stuk minder warm. Er waait een stevige westenwind, windkracht 4.

Donderdag en vrijdag blijft het droog en met geregeld zon wordt het dan 23 tot 24 graden en dus keren de zomertemperaturen al snel terug. Op beide dagen waait er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Zaterdag lijkt het nog wat warmer te kunnen worden maar neemt de kans op buien later op de dag toe wanneer koelere lucht dichterbij komt.

Kijk voor meer informatie op de weerpagina van OOG TV.