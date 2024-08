‘Dinsdag veel zon, vanaf vrijdag koeler en kans op een bui’

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen brengen volop zomerweer waarbij het op woensdag 27 of 28 graden kan worden. Vanaf vrijdag wordt het koeler en neemt ook de bewolking toe.

Dinsdag begint de dag zonnig. In de ochtend en in de middag kunnen er wat wolkenvelden overtrekken, maar het blijft wel droog. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richting wordt het 23 of 24 graden. De nacht van dinsdag op woensdag verloopt helder waarbij de minimumtemperatuur rond de 13 of 14 graden komt te liggen.

Op woensdag krijgt de zon alle ruimte. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 27 of 28 graden. Mogelijk ontstaan er in de avond wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Op donderdag wisselen zon en bewolking elkaar af. De wind komt uit het westen en is zwak. Het wordt 24 of 25 graden. Op vrijdag is er meer bewolking en kan er een bui vallen. Dan wordt het 20 of 21 graden.