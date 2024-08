Dinsdag 28 graden, daarna wat koeler met kans op een buitje

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Zet je barbecue maar paraat, want er komt heerlijk weer onze kant op. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan de temperatuur dinsdag oplopen tot 28 graden. Daarna wordt het iets koeler, maar blijft de temperatuur aangenaam. Vanaf zondag kunnen we ons mogelijk gaan klaarmaken voor een aantal zeer warme dagen.

Dinsdag zijn er flinke perioden met zon en trekt er nu en dan wat bewolking over. Het wordt zeer warm met 28 graden. Een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten (windkracht 2 of 3) zorgt voor een aangename luchtcirculatie. Komende nacht valt er een bui en koelt het af naar 16 graden.

Woensdag begint met een bui, maar in de loop van de dag klaart het op en zien we geregeld zon. Het wordt zo’n 23 of 24 graden. In de nacht weer een bui.

Donderdag is het wisselend bewolkt met kans op een enkel verspreid buitje. Het wordt 23 graden. Vrijdag eerst nog een buitje. verder wordt het met flink wat zon 22 of 23 graden. Zaterdag is het een graad minder warm en blijft het droog.

Vanaf zondag wordt het spannend. Een bel zeer warme lucht uit het Iberisch schiereiland komt mogelijk onze kant op. Dit zou kunnen betekenen dat deze hete lucht ook tot ons land weet door te dringen. In dat geval zal het kwik vanaf zondag weer flink de lift in gaat en dan kunnen we ons opnieuw gaan opmaken voor een aantal (zeer) warme dagen. Het is nog geen zekerheid, maar de kans hierop groeit.

