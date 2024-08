Dierenambulance opent de deuren: “Goede sfeer ondanks dat belangstelling wat tegenviel”

Geïnteresseerden konden zaterdag een kijkje nemen op de open dag van Dierenambulance Groningen. André Nijdam spreekt van een positieve dag hoewel de belangstelling wel wat tegenviel.

Hoi André! Hoe is het vandaag gegaan?

“We zijn op dit moment druk aan het opruimen. We kijken terug op een mooie dag waarbij de sfeer heel goed was. Maar de belangstelling viel wel wat tegen. We hadden ongeveer honderd bezoekers. En dat zijn er wel wat minder in vergelijking met eerdere edities. Hoe dat komt? Ik denk dat de keuze vandaag reuze is. Veel mensen kiezen er vandaag voor om de activiteiten bij de zuidelijke ringweg te bezoeken. Daarnaast zijn er ook verschillende festivals waaronder het bloemencorso in Eelde.”

Ik denk dat het voor organisaties sowieso wel een dilemma is wanneer je iets organiseert?

“Dat ben ik met je eens, want er is altijd wel iets. Je kunt eerder in de zomer gaan zitten, maar dan zijn mensen op vakantie. We hebben in het verleden ook wel eens onze open dag in het voorjaar gehouden, maar dat beviel ook niet helemaal. Het is inderdaad heel lastig. Toch vinden wij het organiseren van een open dag wel belangrijk. We willen heel graag dat mensen een blik in onze keuken kunnen werpen.”

Hoe zag jullie programma er vandaag uit?

“De mensen konden een rondleiding krijgen door ons gebouw en door onze ambulances. Ze konden letterlijk zien hoe wij werken. Daarnaast waren er verschillende activiteiten. Kinderen konden bijvoorbeeld geschminkt worden, de Wespenvriend was aanwezig om voorlichting te geven over wespen en Bikers for Animals was present. Zij runnen een hele mooie opvanglocatie in Borgsweer. En wat daarnaast een groot succes was, was Ricky’s Papegaaienshow. Daar kwamen veel mensen op af. We hebben het ook ontzettend getroffen met het weer. Het kon niet beter. Dus ondanks wat minder belangstelling zijn we wel heel tevreden. Het heeft ons veel energie gegeven.”

Dierenambulance Groningen is een vrijwilligersorganisatie. Zoeken jullie ook nog vrijwilligers?

“Die zoeken we zeker. Op dit moment zitten we vrij goed in het aantal mensen, maar zeker voor de nachten zoeken we nog mensen. Iedereen vanaf 18 jaar en ouder is bij ons welkom. Dat je affiniteit met dieren hebt is een pre. Een opleiding is niet noodzakelijk, die krijg je van ons. Ook een rijbewijs is niet noodzakelijk. We zoeken bijvoorbeeld ook mensen die kunnen opereren als bijrijder of een functie bekleden in onze meldkamer. Mocht je interesse hebben, dan kun je terecht op onze website.”

Jullie open dag zit er nu op. Gaan jullie er vanavond nog een leuke avond van maken?

“Nee. Als straks alles opgeruimd is gaat iedereen naar huis. We waren hier vanochtend al vroeg aanwezig. Op een gegeven moment is het dan ook fijn om naar huis te gaan, ook omdat er best wel wat FC-supporters onder ons zijn. Die wedstrijd tegen Almere is zojuist begonnen. Een uitje met het hele team staat op een ander moment op de planning.”