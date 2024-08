Dierenambulance Groningen: ‘Houd rekening met je huisdieren bij warm weer’

Foto: Aiman Khair bin Samsol Hairi / Getty Images

Het is warm weer en niet iedereen kan daar even goed tegen. Dat geldt voor mensen, maar ook zeker voor dieren. Het is belangrijk dat baasjes van de dieren daar rekening mee houden, vertelt Carla Hauber van de Dierenambulance Groningen in radioprogramma OOG Ochtendshow.



Niet te lang in de zon

Hoewel de dieren wel de neiging hebben om in de zon te gaan liggen bij dit weer, moet je als baasje er om denken dat je ze op tijd weer uit de zon haalt. Sommige honden en katten hebben niet in de gaten dat het te warm wordt en sommige honden kunnen zelfs eigenwijs weer teruglopen. Toch is 10 minuten tot een kwartier al te lang met de huidige temperaturen, waarschuwt Hauber. Ze raadt aan de dieren binnen te halen, of om ze onder een parasol of in een schaduwrijke plek te laten liggen.

Gebeurt dat niet op tijd, dan wordt het dier loom en suf van de warmte. Ze zullen gaan hijgen en uiteindelijk kwijlen, een kat kan zelfs gaan braken. Als je dat ziet moet je meteen ingrijpen. Neem het dier in de schaduw, leg het op een vochtige handdoek en voer het kleine beetjes water, is het advies van Hauber.

Haal dieren uit de auto

Hauber raadt ook sterk aan om bij het doen van bijvoorbeeld boodschappen een hond niet in een auto te laten zitten. Mensen denken dan ‘even snel’ een boodschap te doen, maar vaak loopt dat uit. Dat duurt dan al snel langer dan een kwartier en dan is de temperatuur in de auto al erg onaangenaam voor het dier. En bij 25 tot 30 minuten wordt het zelfs gevaarlijk, mogelijk dodelijk, waarschuwt Hauber.

De reden is dat de temperatuur zeer snel oploopt. Als je de auto parkeert, dan is de temperatuur na vijf minuten al 10 graden warmer dan buiten de auto. Dus is het buiten 30 graden, dan is het in de auto na vijf minuten al 40 graden.

Wanneer de dieren door de warmte worden bevangen, dan worden ze daar erg suf van. Ze zullen gaan hijgen en vaak willen ze zelfs niet meer opstaan. Mocht je zo’n situatie zien, bel dan meteen de politie, raadt Hauber aan. Die mag dan de auto zelfs openbreken om het leven van het dier te redden.

Doe rustig aan met je hond

Ook is het geen goed idee om met warm weer een hond te laten hardlopen. Mensen gaan dan zelf op de fiets en laten de hond ernaast lopen, schetst Hauber. De hond lijkt dit leuk te vinden, maar als je zelf ook niet “even lekker” zou gaan hardlopen, dan moet je dat je hond ook niet aandoen. Ze komt dit toch nog regelmatig tegen en wijst de hondeneigenaren daar dan ook op. Daarnaast moet asfalt ook altijd ontweken worden, want dat wordt dusdanig warm dat honden er zelfs brandwonden aan hun poten van kunnen krijgen.

Niet alleen katten en honden

Naast katten en honden kunnen ook andere dieren last krijgen van de hoge temperaturen, bijvoorbeeld konijnen. Die kunnen niet altijd koelte opzoeken in het hok waar ze in verblijven. Hauber raadt aan om een dichte fles met gekoeld water in het hok te leggen. Het konijn zal er dan meteen tegenaan gaan leggen om af te koelen, vertelt ze.

Meer tips en tricks over dieren bij warm weer zijn te vinden op de website van Dierenambulance Groningen of van de Dierenbescherming .

