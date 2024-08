Deze zomer geen maisdoolhof in Meerstad: “Mais groeit niet zo goed als gehoopt”

Foto: Jornand Veldman / ingezonden

De afgelopen jaren was het een ware publiekstrekker: het maisdoolhof bij Meerstad. Niet verwonderlijk daarom dat de afgelopen weken veel mensen zich afvroegen wanneer het doolhof weer te bezoeken is. Het antwoord is niet. Bureau Meerstad laat weten dat de mais dit jaar niet zo goed wil groeien.

Vorig jaar werd het doolhof in juli geopend. Toen bestond het uit zo’n drie voetbalvelden en vier kilometer aan paden. Voor de kleinste kinderen was er een kleiner doolhof gemaakt. Ook dit jaar was het weer de bedoeling om het doolhof te openen, maar een bezoek aan het terrein laat zien dat het dit jaar niks wordt: de mais komt nauwelijks boven de grond uit. Bureau Meerstad heeft inmiddels de hoop opgegeven: “De mais groeit helaas niet zo goed als gehoopt, daarom kan het maisdoolhof dit jaar niet open gaan.”

Oorzaak zijn de weersomstandigheden. Mais kan prima tegen warmte en regen. Maar het landbouwproduct kan niet tegen een hoge grondwaterstand. Wanneer de planten in het water blijven staan, blijft de mais qua ontwikkeling ernstig achter. Een groot opbrengstverlies is dan reëel. Volgens Bureau Meerstad is het echter niet een reden om het dorp nu maar te mijden: “Op het strand is er voor kinderen alle gelegenheid om lekker te spelen in de zandbak en te klimmen en klauteren op boomstammen. Op het strand kun je uitrusten en genieten van een kopje thee, koffie, iets fris of wat lekkers van Het StrandHuis. Suppen of kajakken kan op het Woldmeer bij Zeil-Surfschool Meerstad of neem een kijkje vanaf de grote uitkijktoren.”

Verslaggever Danja de Jonckheere maakte enkele jaren geleden een reportage over het doolhof dat toen wel open was: