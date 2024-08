Deze wegen zijn komend weekend dicht in de aanloop naar einde Operatie Ring-Zuid, grote verkeersdrukte verwacht

Foto: Joris van Tweel

Over zes dagen komt er een einde aan Operatie Ring-Zuid, de grote stremming van de zuidelijke ringweg van de afgelopen maanden. Tijdens het laatste weekend voor de opening van de verdiepte ligging op zondagavond moet er nog wel wat gebeuren. Daarvoor worden verschillende wegen afgesloten.

Komende zondag is het Julianaplein helemaal afgesloten. Ook de zuidelijke ringweg is dicht vanaf het Vrijheidsplein tot knooppunt Euvelgunne. Alleen het deel van de Europaweg tot knooppunt Euvelgunne is open. Verkeer tussen Assen en Drachten wordt omgeleid via de N381 (Oosterwolde) of de N372 (Peize). Verkeer tussen Assen en Hoogezand rijdt om via de N33, langs Gieten en Veendam. Verkeer uit Drachten richting Hoogezand en andersom moet wel via Stad, maar rijdt via de overige ringwegen (Ring West, Ring Noord en Ring Oost).

De laatste fase van Operatie Ring Zuid is van zaterdag 31 augustus 20.00 uur tot zondag 1 september 20.00 uur. In combinatie met de festiviteiten rond de opening van de ringweg van komend weekend gaat het waarschijnlijk druk worden in en rond Groningen. “We verwachten enorme verkeersdrukte door deze werkzaamheden”, stelt Groningen Bereikbaar. “Daarom roepen we op de auto zoveel mogelijk te laten staan en te kiezen voor fiets.”