De opbouw van Noorderzon is van start gegaan

De voorbereidingen voor het Noorderzon Festival zijn in volle gang. Op maandagochtend is de organisatie begonnen met de opbouw van het jaarlijkse evenement in het Noorderplantsoen in Groningen.

Op donderdag 22 augustus, zal het festival van start gaan en kunnen Groningers weer genieten van een divers aanbod aan muziek en theater. “We zijn al maanden druk bezig met de voorbereidingen. Als we dan eindelijk de eerste opbouw in het park zien, krijgen we er ontzettend veel zin in,” vertelt Antje van den Hoed enthousiast.

De opbouw van het festival zal zo’n tien dagen in beslag nemen. “Dat lijkt misschien lang, maar er moet veel gebeuren,” zegt Nienke de Vries van de productie. “We werken laag voor laag, en maandagochtend zijn we begonnen met het plaatsen van de terrassen.” Gedurende deze periode zijn er zo’n 150 mensen aan het werk om het Noorderplantsoen om te toveren tot festivalterrein.

Net als voorgaande jaren draait Noorderzon voor een groot deel op vrijwilligers. Deze enthousiaste helpers staan achter de bar, informeren bezoekers, en scannen kaartjes. “We zijn nog op zoek naar extra vrijwilligers,” geeft Antje van den Hoed aan. “Wie weet maak je wel vrienden voor het leven tijdens het festival!”