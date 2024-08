De Martinishaker: een escaperoom waarbij je moet ontsnappen aan een aardbeving

De nieuwste escaperoom van Goldberg Escape op het Suikerunieterrein heeft een Gronings thema: je zit gevangen in een holle ruimte onder het aardbevingspuin en moet het reddingsteam inschakelen om te ontsnappen.

Maker Martin Steeghs begon een aantal jaar geleden met de bouw van de escape room. “In Groningen ligt een aardbevingsthema wel voor de hand”, vertelt hij. “Ik had al een escaperoom waarbij je moest ontsnappen uit een onderzeeër en een fabriek, maar dit ontbrak nog.”

De bouw van de Martinishaker lag een tijdje stil doordat enkele technici die eraan hebben gewerkt, zelf moesten dealen met de schadeafwikkeling van hun huis. “Dat bracht voor die mensen ontzettend veel ellende met zich mee”, vertelt Steeghs. “Ik ben zelf geen gedupeerde, maar in die zin heeft het me wel geraakt.”

‘Kritisch naar de NAM’

Sinds vorige week is de escaperoom in gebruik. “Ik merk dat mensen het leuker vinden dan ik verwacht had en tegelijkertijd brengt het de problematiek onder de aandacht”, vertelt Steeghs. “Het is absoluut niet de bedoeling om gedupeerden op de hak te nemen of om daar grappen over te maken. Ik denk eerder dat het kritisch is op de NAM (de Nationale Aardolie Maatschappij), de overheid en de schadeafwikkeling. ”