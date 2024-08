‘Dansende spinnetjes’ gestolen op Suikerterrein: ‘Iemand heeft echt moeite gedaan’

Foto: William van de Velde (Kunsteboer)

Normaal rijdt kunstenaar William van de Velde, bekend onder de naam ‘kunsteboer’, niet langs het veldje waar zijn ‘dansende spinnetjes’ te zien zijn voor iedereen op het Suikerterrein. Maar maandag wel en wat blijkt: de kunstwerkjes zijn gestolen.

De kunstwerkjes stonden op een veldje tegenover het Zeefgebouw op het Suikerterrein, vertelt Van de Velde: “Normaal rijd ik altijd langs een route waar ik het veldje niet zie. Maar maandag reed ik toevallig een keer langs het veldje en ik dacht: Hé, ze zijn weg!”

Van de Velde vertelt dat er camera’s in de buurt staan die de dieven mogelijk hebben gefilmd, maar dat die geen soelaas bieden: “Op de beelden zijn de spinnetjes al weg. Dat betekent dat de diefstal al meer dan twee weken geleden is gebeurd.”

Dieven hebben moeite moeten doen

Volgens Van de Velde hebben de dieven moeite moeten doen om de kunstwerken te stelen: “Ze zijn niet zwaar, maar wel onhandig. De beelden, die een hooiwagenspin voorstellen, zijn moeilijk mee te nemen. Het zouden natuurlijk dronken studenten kunnen zijn geweest. Maar ik denk dat er echt iemand is geweest met een busje of een aanhanger.”

Mocht dat kloppen, betekent dat volgens Van de Velde dat iemand de beelden bewust heeft willen stelen. “Iemand die langsreed en dacht ‘dat is leuk, voor in de tuin of zo. Dus ik hoop dat iemand op die manier misschien weet waar ze zijn beland”, vertelt Van de Velde.

Tips zijn welkom

De kunstenaar hoopt dat iemand iets weet over de diefstal of iets heeft gezien: “Het gaat me niet alleen om het geld (de beelden kosten zo’n twaalfhonderd euro per stuk), maar ook om het gebaar naar het terrein. Ik heb ze hier gewoon voor de leuk neergezet. Ik wil mensen vertrouwen en ik heb nu wel mijn twijfels of ik het nog een keer doe.”

Wie meer weet over diefstal of waar de beelden nu zijn, kan contact opnemen met Van de Velde via zijn website, Facebook of sociale media.