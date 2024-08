Cultuurinstellingen lanceren AfterZon-campagne voor nieuwe programmering

Maar liefst 25 cultuurinstellingen in Groningen hebben de handen ineen geslagen voor de aftrap van het nieuwe culturele seizoen.

Hun initiatief heet ‘AfterZon’. De instellingen zetten daarmee de schijnwerper op wat er na Noorderzon allemaal in de stad op cultureel gebied te beleven valt. Tijdens het festival in het Noorderplantsoen, dat tot en met a.s. zondag duurt, staan AfterZon dispensers in het Noorderplantsoen. Met de campagne en het aanbieden van zonnebrandcrème op Noorderzon laat AfterZon het culturele aanbod van de komende herfst en winter in Groningen zien.

Een overzicht van het culturele aanbod is te vinden op afterzon.nl . Op deze webpagina krijgen de bezoekers uitgaanstips voor niet te missen voorstellingen, concerten, exposities en culturele activiteiten. Tijdens en na Noorderzon worden de culturele highlights in een collectieve poster en social media campagne verder onder de aandacht gebracht.