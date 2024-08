‘Cultuurcafé op wielen’ rijdt vanaf komend weekend door Stad

Afbeelding via VRIJDAG in de Buurt

Muzikant en kunstenaar Azer Mammadov rijdt vanaf komende vrijdag met ‘De Slak’ langs verschillende plekken in Groningen. Het ‘cultuurcafé op wielen’ moet een plek gaan worden waar mensen kennis kunnen maken met kunst en cultuur uit alle hoeken van de wereld.

De elektrische tuk-tuk van de Azerbeidzjaanse kunstenaar Mammadov heeft als doel om ontmoetingen tussen buurtbewoners te faciliteren, verhalen van mensen uit verschillende culturen te delen en mensen laten kennismaken met kunst & cultuur. Mensen kunnen er terecht voor koffie, thee en kleine hapjes, ontmoetingen met buurtgenoten, verhalen van mensen uit verschillende culturen, workshops en soms spontane optredens.

De ‘cultuurkiosk’ is een initiatief van Azer Mammadov, cultuurcoach Barakat Alsaleh en VRIJDAG in de Buurt. De Slak trekt vanaf augustus 2024 langs pleinen en plantsoenen in de wijken van Groningen. Om te beginnen staat De Slak komende vrijdag tot en met volgende week maandag bij de Plus Supermarkt aan de Vechtstraat. De Slak is op donderdag 29 augustus ook te vinden op het Stadjerspas-festival op het Suikerterrein. Ook op Noorderzon (31 augustus – 1 september) zal De Slak een plekje krijgen.