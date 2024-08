Code geel in Groningen: eerst vanwege warmte, daarna vanwege onweer

Het is tot het einde van woensdagmiddag één en al ‘code geel’ wat de klok slaat voor Groningen bij het KNMI. Maandag werd al duidelijk dat er een weerswaarschuwing geldt voor de warmte. Daarna blijft de waarschuwing nog bijna een dag staan voor onweer, hagel, windstoten en veel regen.

De weerswaarschuwing ‘code geel’ geldt vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur en duurt vooralsnog tot woensdagmiddag 16.00 uur.

Het wordt dinsdagmiddag drukkend warm, met temperaturen oplopend tot 32 graden. In combinatie met de hoge luchtvochtigheid voelt deze hitte benauwd aan, waardoor vooral mensen met een kwetsbare gezondheid klachten kunnen krijgen zoals oververhitting en uitdroging. Ook sporters en mensen met zwaar lichamelijk werk moeten oppassen.

Later op de dag koelt het wat af, maar dat komt vooral omdat er een paar stevige onweersbuien onze kant op komen. Die trekken met name in de avond over. In de nacht naar woensdag en woensdag overdag kunnen weer enkele onweersbuien ontstaan. De buien kunnen gepaard gaan met windstoten, veel neerslag en hagel. Door de buien kan plaatselijk overlast ontstaan bij buitenactiviteiten zoals (water)sport en evenementen.