Buurvrouw weet erger te voorkomen bij brand aan Rodeweg

In het dak van een woning aan de Rodeweg heeft zondag aan het einde van de middag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 17.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “We werden gebeld door een buurvrouw”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Zij zag op het dakterras rook uit het dak komen. Ze vertrouwde het niet en besloot om de brandweer te bellen. Toen wij ter plaatse waren hebben wij ons toegang verschaft tot het dak. Uit ons onderzoek bleek dat er een klein brandje woedde in de dakconstructie.”

Brandweerlieden hebben deze vuurhaard onder controle gebracht. “We hebben wat sloopwerkzaamheden moeten verrichten. Na tien minuten was de brand onder controle. Stichting Salvage is ingeschakeld. Zij komen de eigenaar van het gebouw ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Over de oorzaak van de brand is niets bekand. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Volgens nieuwsfotografen was de Rodeweg enige tijd afgesloten voor het verkeer.