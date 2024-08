Brug Wierumerschouw waarschijnlijk begin volgende week weggetakeld

Foto Joris van Tweel

De aangevaren brug bij Wierumerschouw wordt waarschijnlijk begin volgende week van zijn plek gehesen. Dat meldt de Provincie Groningen.

Op dit moment wordt er nog steeds hard gewerkt aan de voorbereidingen om het beschadigde brugdek over het Reitdiep van zijn plek te kunnen hijsen. De schade aan de brug ontstond afgelopen zondagmiddag toen een boot er tegenaan voer. De schade is dusdanig groot dat de reparaties niet ter plekke kunnen worden uitgevoerd.

Om het ca. 35 ton wegende brugdek veilig van zijn plek te kunnen hijsen moet nauwkeurig worden bekeken naar de positie van de telekraan waarmee het hijsen wordt uitgevoerd. Om het gewicht van het brugdek te verlagen, en zo het hijsen te vergemakkelijken, verwijderen de werklui eerst de ballastkist (het contragewicht) en de brugreling.

Daarnaast plaatsen zij de komende dagen ook zo’n 100 bigbags met 1500 kg zand in het water, tegen de oevers aan. De bigbags moeten voor extra stabiliteit zorgen om schade en ongevallen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

Als alle voorbereidingen klaar zijn kan de kraan de 21 meter lange brug op een ponton plaatsen voor transport over het water naar de werf. Nadat het brugdek is verwijderd kunnen de boten er weer langs. Dat zal zoals gezegd waarschijnlijk begin volgende week gebeuren.

Eerste inspectie toonde al aan dat er schade is aan het draaipunt van de brug en dat een hoofdligger, een belangrijke steunbalk, is ingedeukt. De exacte omvang van de schade wordt bepaald zodra een constructeur de brug op de werf verder heeft onderzocht. Dan is er ook een beter beeld van de reparatiekosten en de duur van de reparatie.